РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Выставка детских картин, посвященных зиме, открылась в культурном центре поселка Красково Люберец, она будет работать до 16 февраля, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Выставка работ изобразительного творчества «Зима – пора чудес» открылась накануне и уже получила много восторженных откликов посетителей Красковского культурного центра. Выставка продлится до 16 февраля», – сказал Ружицкий.

На экспозиции представлено 20 работ, их выполнили воспитанники изостудии «Ты – мастер!» в возрасте от 6 до 10 лет. Картины написаны под руководством члена Союза художников Москвы, наставника Елизаветы Мамонтовой.

«Приглашаю всех люберчан полюбоваться картинами о настоящей русской зиме, окутанными красивой снежной сказкой», – подчеркнул Ружицкий.

Выставку можно посетить ежедневно с 9:00 до 22:00. Красковский культурный центр расположен по адресу: улица Лорха, дом №2.