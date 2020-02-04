РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Мологвардейцы подмосковных Люберец в рамках памятной встречи узнали о подвигах детей и подростков в Сталинградской битве, ребята услышали воспоминания детей войны, сообщается в Instagram-аккаунте местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Мероприятие, посвященное Дню разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, прошло накануне в культурно-досуговом центре «Союз».⠀

«Куратор молодогвардейского проекта «Патриотизм в действии» в люберецком отделении МГЕР Антон Бойчук рассказал о подвигах детей и подростков в Сталинграде, а также прочитал воспоминания детей войны. Также молодогвардейцы организовали встречу с членами союза ветеранов Малаховки», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что на встрече выступил малаховский краевед, который рассказал о земляках, сражавшихся под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.