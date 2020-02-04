РИАМО - 4 фев. В столице на выходных ударят морозы до -15 градусов, в эти дни ожидается пик арктического вторжения, которое начинается уже со вторника, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве осадки уже сегодня будут выпадать в виде снега. Похолодание будет усиливаться, и к четвергу столбики термометров приблизятся к норме – ночью около -10 градусов, днем не выше -5», — говорится в сообщении.

Пик похолодания придется на выходные – в Москве ожидаются морозы до минус 15 градусов. Днем будет минус 9-7 градусов. Это на 3-4 градуса ниже нормы.

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