РИАМО - 4 фев. В городском округе Серпухов задержан 61-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 80-летней женщины во время ссоры, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Мужчина распивал со свое знакомой спиртное, когда во время беседы у них возник конфликт и женщина высказывала оскорбления в адрес членов его семьи. После этого он схватил нож и нанес пенсионерке многочисленные ранения.

«Задержан 61-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 80-летней пенсионерки (часть 1 статьи 105 УК РФ). Мужчина признал вину», – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.