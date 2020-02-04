РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 фев. Студенты колледжа РУК в Мытищах прослушали профилактическую лекцию о правонарушениях, сообщается на сайте администрации горокруга.

3 февраля в Российском университете кооперации прошла профилактическая лекция для студентов колледжа по теме «Правонарушения 14+».

«Ежемесячно для студентов колледжа РУК проводятся и организуются встречи, имеющие направленность первичной профилактики различных правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. Такие встречи проводятся в режиме диалога, который позволяет взглянуть на проблемы подростков под другим углом. Данные беседы строятся на простых понятных примерах, лекторы рассказывают молодежи о последствиях неправильного выбора и опрометчивого решения, которые могут привести к нехорошим последствиям», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия ребята с интересом прослушали практические примеры из жизни своих сверстников и осознали, что знать и уважать законы необходимо с подросткового возраста.