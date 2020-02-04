РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. В подмосковных Котельниках 7 февраля состоится финал первенства по киберспорту на Кубок «РосМолСпорт Московской области» и общественной палаты горокруга, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации.

«Седьмого февраля на базе филиала «Котельники» государственного университета «Дубна» пройдет финал киберспортивного первенства по DOTA 2 на Кубок «РосМолСпорт Московской области» и общественной палаты горокруга Котельники. В нем примут участие пять команд. Начало в 14:00», - говорится в сообщении.

Участники первенства получат грамоты общественной организации «РосМолСпорт Московской области», а победителю достанется кубок «РосМолСпорт Московской области» и общественной палаты Котельников. Также победитель и участники киберспортивного мероприятия получат призы и памятные подарки от общественной палаты округа.

«Поддержать спортсменов могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт», - отмечается в материале.

Мероприятие организовано филиалом «Котельники» государственного университета «Дубна», «РосМолСпорт Московской области» и общественной палатой горокруга Котельники при поддержке главы Андрея Булгакова и совета депутатов муниципалитета.