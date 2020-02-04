РИАМО - 4 фев. В деревне Марушкино новой Москвы инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы обнаружили и остановили незаконное сжигание бытового мусора, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Указанный участок расположен в промышленной зоне. В границах огороженной территории осуществлялось сжигание бытового и строительного мусора», - говорится в сообщении.

Организаторов сжигания мусора доставили в отдел полиции для составления процессуальных документов. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Сжигание, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов с первого класса опасности по четвертый должно осуществляться по лицензии.

Захоронение и обезвреживание мусора, загрязняющего воздух, в том числе дурнопахнущих веществ, запрещено на территориях организаций и населенных пунктов. Также нельзя сжигать такие отходы без специальных установок.