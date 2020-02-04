РИАМО – 4 фев. Приключенческая комедия «Холоп» стала новым рекордсменом отечественного проката, собрав порядка 3,044 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.

«Картина режиссера Клима Шипенко сумела обогнать спортивную драму «Движение вверх», которая заработала 3,043 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Производственный бюджет фильма, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), составил 160 миллионов рублей.

Лента вышла в прокат 26 декабря 2019 года. По сюжету, главный герой – мажор Гриша, сын крупного бизнесмена из Москвы, попадает в XIX век, где становится конюхом в усадьбе. Однако на самом деле, все окружающие его в новой реальности люди – актеры, а все происходящее – эксперимент по перевоспитанию сложного юноши.