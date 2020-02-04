РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 фев. Пожилые жители Мытищ создали картину своими руками на мастер-классе по изобразительному искусству, в нем приняли участие 22 пенсионера, сообщается на сайте администрации городского округа.

Неделя в клубе «Активное долголетие» библиотечно-информационного центра началась 3 февраля с ИЗО-творчества. Участникам клуба было предложено создать свою картину по эскизу «Цветущая сакура на берегу реки». При создании картины использовались гуашь, акварель, ватные диски и палочки, веточки сухостоя и трафареты.

«У всех все получилось, практически от образца не отставали. Работу провели кропотливую, рисовали 1,5 часа. Всем очень понравилось. Стоит отметить, что те, кто посещают изостудию регулярно, уровень выполнения работы показали достаточно высокий, чего не скажешь о новичках. Хотя под моим руководством они очень старались, итогом работы остались довольны все без исключения», – отметила руководитель клуба «Активное долголетие» МАУК «БИЦ» Людмила Старкова.

Пятого февраля в 11:00 все желающие приглашаются на восточные танцы, а 6 февраля в 11:00 – на английский язык, в 12:00 – на немецкий. В пятницу, 7 февраля, в 11:00 состоится встреча с врачом кардиологом на тему «Сохраняя молодость». Занятия проходят на базе библиотеки имени Дмитрия Кедрина по адресу: улица Летная, дом №14, корпус 1, запись по телефону: 8(495)581-40-61.

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