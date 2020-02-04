РИАМО - 4 фев. В Москве на Рочдельской улице, дом 22, реконструируют спортивно-оздоровительный комплекс, увеличив площадь объекта, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении участка в центре столицы, где расположен спорткомплекс. Его планируют реконструировать.

«Реконструкция здания позволит увеличить площадь отапливаемых помещений за счет остекления террас второго этажа. Площадь увеличится с 5,6 тысячи квадратных метров до 6,9 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, при проведении работ высота здания не изменится, также будет сохранен существующий стиль фасадов здания.

Объект имеет четыре наземных этажа. В спорткомплексе расположены: бассейн с банным комплексом, спортивные залы, буфет и кафе-бар с кухней, административные и подсобные помещения. На одноуровневом подсобном этаже расположен паркинг на 16 машино-мест и технические помещения.