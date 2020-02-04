РИАМО - 4 фев. Доктор и телеведущий Александр Мясников сказал, что бесполезно обсуждать процент выживших после коронавируса и умерших от него, так как большая часть погибших – это пожилые люди и люди, имеющие хронические болезни, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Подавляющее число больных сейчас в периоде выздоровления», — написал в своем Telegram-канале Мясников.

Телеведущий отметил, что коронавирус переносится в течение одной-трех недель, после чего пациент выздоравливает. Однако выздоровевшего человека также проверяют на отсутствие вируса в организме.

Он добавил, что большая часть погибших – пожилые люди и те, кто имеет хронические болезни, в том числе диабет, гипертонию, пневмосклероз. Ситуация такая же, как и при гриппе.

По словам Мясникова, большинство людей вылечиваются от вируса, погибших по отношению к числу заболевших не так уж и много, как и людей, находящихся в тяжелом состоянии.

Вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в конце прошлого года в Китае. Эпидемия началась в городе Ухань.

Согласно обновленным данным, число заразившихся коронавирусом нового типа уже превысило 20 тысяч человек. Умерло 427 зараженных, выздоровело 667 человек.

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