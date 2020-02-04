РИАМО - 4 фев. В Подмосковье стартовал проект «Родительский контроль», он направлен на усиление контроля за качеством питания в школах, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Одними из первых, кто принял в нем участие, стали родители школы №18 имени Подольских курсантов.

«Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд. Для наибольшей объективности проект подразумевает дегустацию не в какой-нибудь конкретный день, а непрерывно. Сегодня в Подольске прошла открытая демонстрация работы проекта. Родители, а также все желающие смогли увидеть и попробовать, чем кормят ребят в столовой», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, важно, чтобы родители включались в процесс, видели реальное положение дел и сообщали о недочетах. Также опросы по качеству питания на портале «Добродел» смогут проходить сами школьники. В каждой школе висят плакаты с QR-кодами, по которым можно перейти на портал «Добродел» и оставить отзыв о питании.

«Система должна быть открытой. Мы не меньше родителей хотим, чтобы ребята питались здоровой и качественной едой. Нововведения помогут нам оперативнее получать обратную связь от жителей, а значит, и пути решения будут находиться быстрее», – отметила Каклюгина.

Директор школы №18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева рассказала, что проект уже пользуется популярностью у родителей. Родители записываются в комиссию по контролю питания, уже есть обратная связь. При этом нет жесткой привязки по дате, ее выбирают самостоятельно и согласовывают с классным руководителем.