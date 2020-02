РИАМО – 4 фев. Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify, сообщает Газета.ru.

«Гранде признана первой певицей, три альбома которой (My Everything, Dangerous Woman и thank u, next) за год пользователи прослушали более 3,5 миллиардов раз», – говорится в сообщении.

Гранде входит в список самых высокооплачиваемых певиц мира с доходом в 48 миллионов долларов США.