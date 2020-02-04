РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 фев. Лекция о родах с медицинской помощью пройдет в Королеве 5 февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция начнется в 16:00 в Королевском родильном доме.

«Приглашаем вас в среду, 5 февраля, на лекцию «Школы мам» по теме «Роды с медицинской помощью», которую проведет заведующая акушерским отделением патологии беременности Екатерина Миркина», – сказал представитель.

На лекции расскажут о лекарственном обезболивании в родах, о кесаревом сечении, родах с рубцом на матке, помощи при осложнениях в процессе родов и тазовом предлежании.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: +7(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).