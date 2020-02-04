РИАМО - 4 фев. Мошенники в Москве, Белгороде, Орле и Курске обманули более 300 автовладельцев, доверивших продажу своих машин автосалонам, полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве при реализации автотранспортных средств», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они организовали автосалоны, где принимали на реализацию автомобили граждан, обещая продать их быстро и дорого. В итоге владельцы лишались транспортных средств и оставались без денег.

Всего жертвами стали более 300 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 100 миллионов рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. Шестерых подозреваемых заключили под стражу. Еще два участника преступного сообщества объявлены в розыск.

«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на задержание всех лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжается», - добавила Волк.