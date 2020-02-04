РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 фев. Новая техника для оказания услуг по сбору и вывозу ТКО появилась в городских округах Реутов и Балашиха (микрорайоны Новое Измайлово, Никольско-Архангельский, Южный, Салтыковка), спецтехника соответствует современным экологическим требованиям, сообщается в Instagram-аккаунте управления Жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи.

«Обслуживание двух крупных населенных пунктов будет осуществляться силами 25 единиц спецтехники. Закуплено 11 мусоровозов Ford Cargo, из них 9 – для сбора и вывоза отходов из серых контейнеров и два – для вывоза раздельно собранных отходов из синих емкостей. Крупногабаритный мусор и строительные отходы будут вывозить 13 бункеровозов марки ISUZU и один ломовоз на шасси МАЗ. Мусоровозы поставлены на учет и оборудованы системой навигации ГЛОНАСС», – говорится в сообщении.

В ближайшее время машины оформят символикой, разработанной правительством Московской области. Транспорт будет следовать по специально разработанным графикам.

«Благодаря прессующим механизмам, которыми оборудованы мусоровозы, объем отходов, собранных за один рейс, увеличится, что позволит снизить количество выхлопных газов, выделяемых в атмосферу. Понизится также и уровень шума при выгрузке контейнеров», – отмечается в материале.

В городских округах Балашиха и Реутов расположены 194 контейнерные площадки многоквартирных домов, 75 площадок бюджетных организаций.