РИАМО - 4 фев. Функция оплаты проезда в общественном транспорте может появиться в системе быстрых платежей (СБП), она будет осуществляться с помощью технологии QR-кода, пишет во вторник газета «Известия».

Кроме того, обсуждается внедрение оплаты с помощью NFC-метки. При этом расчет через NFC будет в разы быстрее, чем с помощью QR-кодов.

«Городские, пригородные и даже междугородние перевозки — одно из наиболее приоритетных направлений развития, где оплата посредством СБП будет удобна для пассажиров», — поделился директор управления продуктов наличного денежного обращения Газпромбанка Антон Власкин.

Внедрение сервиса оплаты проезда планируют осуществить после обсуждения с участниками рынка. Предполагается, что схема взаимодействия останется такой же, как и при оплате проезда банковской картой. Это будет перевод средств со счета физического лица на счет транспортного оператора.

«Для оплаты проезда через СБП QR-код с реквизитами платежа (получатель, стоимость) будет выводиться на терминалах, которыми уже оборудован транспорт. Пассажиру нужно будет открыть камеру и отсканировать код, а затем согласиться с оплатой в мобильном банке», - добавляется в материале.