РИАМО - 4 фев. В центре Москвы за 2019 год ввели в эксплуатацию 52 объекта недвижимости общей площадью почти 1,2 миллиона квадратных метров без учета объектов реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Также ввели в эксплуатацию ЖК на Большой Почтовой улице, улице Большая Ордынка, Малой Бронной улице, Большой Андроньевской улице, Погодинской улице, улице Малая Ордынка и Всеволожском переулке, многофункциональный комплекс на Садовнической улице, гостиницы улице Пресненский Вал, Покровском бульваре, в Электрическом переулке, Цветном бульваре и другие.
Инспекторы Мосгосстройнадзора в прошлом году провели 681 проверку объектов, которые строятся на территории Центрального округа столицы.
Сейчас Мосгосстройнадзор контролирует 169 объектов капитального строительства общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров в центре Москвы.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в результате проверок в ЦАО в общей сложности выявлено 1,7 тысячи нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.
Участникам строительства выдали 378 предписаний об устранении нарушений, оформили 605 протоколов об административных правонарушениях в сфере строительства, из них в Мосгосстройнадзоре и судах рассмотрено 508 протоколов с наложением штрафных санкций на сумму 25,4 миллиона рублей.
Антосенко отметил, что наибольшая часть нарушений устранена оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора.
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