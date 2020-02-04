РИАМО – 4 фев. Директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев сообщил, что в России риск заболеть раком в возрасте до 75 лет составляет 25%, также он рассказал о распространенности опухолей мозга, сообщает Nation News.

Медик пояснил, что более чем у 40% россиян к 40 годам есть кровные родственники, которые перенесли онкологию. Также подавляющее большинство жителей страны имеют друзей и знакомых, столкнувшихся со страшными диагнозами. Эксперт отметил, что рак мозга при этом не является распространенным заболеванием.

«Это редкое заболевание, которое может возникнуть почти в любом возрасте, то есть это не то чтобы старческая болезнь. Существует более 50 видов опухолей мозга, и не так важно, злокачественная это опухоль или доброкачественная. И от доброкачественной можно «уехать», если это в мозгу», — сказал Фоминцев.

По его словам, некоторые опухоли мозга относительно безопасны. Те, что могут привести к летальному исходу, например, глиобластома, встречаются довольно редко. При этом у мужчин чаще всего встречается рак легких, а у женщин — молочных желез. Самым распространенным оказался рак толстой кишки.

Назвать определенный возраст, после которого необходимо проходить диагностику, не представляется возможным, отметил Фоминцев. Поэтому Фонд профилактики рака разработал тест для определения примерных рисков в тех или иных областях организма, которые являются наиболее уязвимыми для появления онкологии.