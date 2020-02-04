РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 фев. При пожаре в строении в поселке санатория «Подмосковье» городского округа Домодедово пострадал человек, сообщил «РИАМО в Домодедове» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 5:08 вторника.

«Был пожар в строении на территории поселка санатория «Подмосковье». В 9:03 полная ликвидация пожара. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Один пострадавший», - сказал представитель.

Он отметил, что в тушении пожара принимали участие от МЧС 3 единицы техники и 12 человек.