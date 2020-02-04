РИАМО - 4 фев. По итогам 2019 года промышленное производство, оборот розничной торговли и ряд других показателей социально-экономического развития Московской области продемонстрировали рост относительно 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

«По результатам 2019 года промышленное производство, по сравнению с 2018 годом, поднялось на 12,7%. Рост производства обрабатывающих отраслей составил 113%, добывающих – 105,8%», – отметила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) увеличилось в 2,1 раза, компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,7 раза, кожи и изделий из нее – на 33,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 30,9%, химических веществ и химических продуктов – на 29,7%.

Также по итогам года выросло обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 2,2%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов – на 9,6%.

В прошлом году объем строительных работ составил 508,5 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 0,7% выше уровня 2018 года. Оборот розничной торговли – 2 581,1 миллиардов рублей, рост – 104,6%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь 2019 года выросла на 6,6% до 54 003,1 рублей.