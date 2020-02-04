РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Пенсионерам из подмосковной Балашихи рассказали об истории расположенной в городском округе старинной усадьбы Пехра-Яковлевское, мероприятие посетило более 70 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Образовательную лекцию для участников программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» провели в балашихинском библио-холле.

«Слушатели узнали историю старинной Пехра-Яковлевской усадьбы, которая на протяжении двух веков принадлежала роду Голицыных, а также им рассказали об исторических событиях, происходивших здесь с момента постройки и до наших дней», - говорится в сообщении.

Образовательные лекции для участников губернаторской программы с ноября 2019 года проходят ежемесячно.

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