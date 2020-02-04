РИАМО - 4 фев. В подмосковном Чехове полицейские задержали 35-летнего мужчину, который до смерти избил своего 53-летнего знакомого во время пьяной ссоры, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Тело мужчины с ушибами и ссадинами обнаружили в квартире дома на улице Дружбы 2 февраля.

«По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», – сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, уровень раскрываемости преступлений в Подмосковье выше, чем в других субъектах России, он вырос в 2019 году до 60,7%.