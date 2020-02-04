РИАМО - 4 фев. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со вторника вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу для физических лиц, пишет во вторник «Российская газета».

ЕАЭС объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

«При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) гражданин должен не только задекларировать ценный груз, но и подтвердить происхождение денег», – говорится в материале.

Для подтверждения граждане могут использовать, к примеру, банковские выписки, которые формируются при совершении конверсионных операций, снятии денег со счета и выдаче кредита. Документы о наследовании и дарении также могут служить подтверждением.

Без подтверждения крупные суммы через границу отныне провозить запрещено.

Евразийская экономическая комиссия в августе 2019 года приняла решение ужесточить правила провоза денег для того, чтобы препятствовать перемещению средств, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.