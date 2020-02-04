РИАМО - 4 фев. В министерстве здравоохранения согласились с предложением депутатов «Единой России» запретить курение в общих комнатах коммунальных квартир, а именно на кухнях, в коридорах, ванной комнате и туалете, сообщает газета «Известия».

«Мера направлена на защиту граждан от табачного дыма», - говорится в сообщении министерства.

Ранее россиянам запретили курить на лестничных площадках и в лифтах многоэтажек. За нарушение запрета – наказание в виде штрафа размером 1,5 тысячи рублей, однако штрафуют нарушителей достаточно редко, такая же ситуация может возникнуть и с коммунальными квартирами.

Депутаты во главе с Николаем Герасименко 17 декабря прошлого года в Госдуме предложили внести законопроект, предполагающий ограничение курения в общих зонах коммунальных квартир. Ограничение призвано встать на защиту прав некурящих жильцов коммуналок, которые вдыхают табачный дым почти весь день из-за курящих соседей.

Министерство здравоохранения согласилось с предложением о запрете, уточнив, что такая мера позволит защитить здоровье некурящих граждан, поэтому ведомство рекомендовало включить документ в примерную программу работы нижней палаты на весеннюю сессию.

Правительство и комитеты Госдумы до 18 февраля обязаны оставить свои комментарии по поводу введения нового закона. Министерство здравоохранения является основным исполнителем подготовки проекта отзыва правительства на данный документ.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков отметил, что важно учитывать интересы обеих сторон, поэтому, запретив людям курить в общих комнатах в коммуналках, нужно определить место, где им можно это делать, иначе они будут вынуждены нарушать закон.

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков сказал, что новый закон не предполагает проверок или обхода коммуналок полицейскими. Мера будет действовать при конфликте или жалобе от соседей курильщиков.