Мощная кампания по борьбе с продажей снюса развернулась в России в конце 2019 года после неоднократных сообщений об отравлении детей. Региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить торговлю снюсом. В настоящее время оборот запрещенной продукции значительно снизился. Обозреватель РИАМО попыталась выяснить, можно ли сейчас купить снюс в табачных лавках Москвы и Подмосковья и какие альтернативы предлагает рынок тем, кто успел к ним пристраститься.

Почему снюс популярен у подростков

Смеси под названием «снюс» (некурительный бездымный табак – ред.) запрещены в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф: от 2 тысяч до 4 тысяч рублей – для граждан, от 7 тысяч до 12 тысяч рублей – для должностных лиц, для юрлиц — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

Однако несколько лет назад на рынке начали появляться аналоги снюса - бестабачные пакетики с никотином, а также леденцы, мармеладки и даже зубочистки, пропитанные им. Несмотря на то, что в некоторых из них содержатся дозы никотина в разы превышающие дозу в обычной сигарете, специалисты Роспотребнадзора признали, что новое поколение «снюсов» и их аналогов оказалось вне нормативного поля. Дело в том, что в России нет технического регламента, по которому должна выпускаться подобная продукция.

Из-за невысокой стоимости активными потребителями пакетиков и жевательных аналогов снюса стали школьники. Также важным фактором оказалось отсутствие характерного запаха табака, пояснила РИАМО руководитель отдела развития фонда «Создавая здоровое будущее» Анна Михалева.

«От них только запах добавок и ароматизаторов. Поэтому бдительные родители ничего не заподозрят. Нужно только положить пакетик под губу - никотин и химические вещества практически сразу попадут в кровоток и вызовут чувство головокружения, расслабления и одурманивания», - рассказала она.

К осени 2019 года в российских школах забили тревогу, а в СМИ стали активно сообщать об отравлении детей никотином. В конце 2019 года в России была зафиксирована первая смерть от некурительных никотинсодержащих смесей.

В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи снюса и его аналогов. Ведомство стало изымать из продажи партии этих товаров.

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В ожидании закона

Однако полностью снюс еще не запрещен - Роспотребнадзор лишь изымает его из продажи, уточнил руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Болгов.

«Законодательного запрета на оборот снюса пока не существует. Законопроект на рассмотрении в Госдуме», - пояснил РИАМО Болгов.

В настоящее время в Госдуме РФ подготовлен законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Изменения коснутся закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Законодатели продолжат работу над законопроектом в весеннюю сессию 2020 года. Законопроекты о запрете продажи некурительных табачных смесей несовершеннолетним также готовятся в Мосгордуме и Мособлдуме.

По наблюдению обозревателя РИАМО, еще в начале января в отдельных табачных лавках Москвы и Подмосковья снюс можно было купить, сейчас его продажи полностью прекратились.

«Мы сейчас не торгуем, но через пару месяцев, возможно, снюс опять появится в продаже», - рассказал РИАМО продавец табачной лавки у метро на юго-востоке Москвы.

В популярных сетевых магазинах, где еще в декабре прямо у касс были выложены яркие коробочки со снюсами, о запретной продукции даже не хотят вспоминать.

«Были, сейчас нет», - отметил кассир супермаркета в подмосковных Люберцах.

Однако при большом при желании достать снюс можно.

«В одной табачной лавке у нас все еще продаются снюсы, видимо, нераспроданные с прошлого года. Но зайти с улицы и купить не получится, продают только «своим», - рассказала РИАМО 20-летняя Анна из небольшого подмосковного города.

Она добавила, что раньше у той же табачной лавочки можно было наблюдать подростков, которые просили совершеннолетних посетителей купить им коробочку снюса. Сейчас подобных компаний у табачных киосков не наблюдается.

По мнению Болгова, продавцы снюса перешли на доставку его «из рук в руки» по телефону, и школьников такой вариант вполне устраивает.

Также предложения о продаже снюсов попадаются в популярных соцсетях. Однако никакой информации ни о продавце, ни о месте продажи на страничках не найти – потенциальным покупателям предлагают договариваться в мессенджерах.

Андрей Болгов считает, что даже после полного запрета снюс будет востребован и уйдет в подпольную торговлю, как было со спайсом десять лет назад. Самое страшное, что после этого в снюс, скорее всего, начнут добавлять синтетические наркотики, предполагает он.

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Вейпы вместо снюсов

Продавцы небольших табачных лавочек по поводу исчезновения снюсов не переживают, потому как рынок предлагает много аналогов никотинсодержащей продукции. Самые популярные сейчас вейпы, или электронные испарители, на которые несколько лет назад переключились многие курильщики. Электронные устройства создают высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для вдыхания, в том числе, никотинсодержащей жидкости.

Однако вейпы едва ли будут интересны подросткам, предполагают продавцы, так как стоимость их довольно высока. За «стартовый» набор начинающего вейпера придется отдать не меньше 1,5 тысячи рублей.

Сейчас набирает популярность другая новинка – недорогие одноразовые вейпы, которых хватает на один-два дня использования.

«Их активно покупают после того, как запретили снюсы», - поделился продавец небольшой табачной лавочки на юго-востоке Москвы.

Вейпы, как и всевозможные девайсы для нагревания табака, в настоящее время не запрещены. Однако Госдума готовит законопроект, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к табачной продукции. За курение таких сигарет в запрещенных местах будут предусмотрены штрафы - от пятисот до тысячи рублей. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит 30-50 тысяч рублей. В первом чтении законопроект уже принят Госдумой, в весеннюю сессию ожидается работа над вторым чтением законопроекта.

При этом в Минздраве не исключают, что вейпы в России через несколько лет вообще могут попасть под запрет, если будут получены доказательства их смертельной опасности. По данным Роспотребнадзора по Москве и Московской области, вейпы действительно могут представлять реальную угрозу для здоровья. Как показали последние проверки, в состав жидкостей для заправки вейпов могут входить опасные для здоровья вещества – например, формальдегид, бензол и лимонен.

Как помочь подросткам

Эксперты сходятся во мнении – из-за высокого содержания никотина снюс вызывает очень сильную психическую и физическую зависимость у детей.

«Взрослым важно быть с ребенком в доверительных отношениях, поддерживать, проявлять внимание, формировать у него внутреннюю точку опоры, а при обнаружении зависимости необходимо как можно скорее обратиться за помощью к специалистам», - посоветовала сотрудник фонда «Создавая здоровое будущее» Анна Михалева.

А руководитель фонда «Город без наркотиков» Андрей Болгов, считает, что помимо бесед нужно периодически делать детям никотиновый тест. «При помощи теста можно установить присутствие никотина в крови и определить, употребляет ли ребенок снюс», - заметил Болгов.

Он добавил, что «никотин по силе привыкания идет на втором месте после героина», поэтому зачастую без помощи нарколога избавиться от вредной привычки невозможно.