РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 фев. Воспитанники детского дома «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи в рамках соцпроекта «От сердца к сердцу» навестили жителя городского округа с ограниченными возможностями здоровья Андрея Кожевникова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ребята совместно с воспитателями помогли навести чистоту в квартире, а также приготовили вкусный завтрак «по-мужски» – омлет с луком и картофельные драники. После чего Андрей Кожевников рассказал им о своих маленьких домашних питомцах и показал работу световой разноцветной ленты и удивительного храма, сделанного своими руками», – говорится в сообщении.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Непоседы» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начало свою работу в 1918 году.