РИАМО - 4 фев. Новогоднее оформление московских электробусов нарушает действующие нормы, к такому выводу пришло УГИБДД ГУ МВД РФ по столице, в то же время в «Мосгортрансе» отмечают, что такая подсветка не относится к устройствам освещения и световой сигнализации, предприятие готово отстаивать эту позицию в правовом поле, пишет газета «Коммерсант».

«УГИБДД по Москве провело проверку по обращению правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григорина Шухмана по поводу применения на автобусах «Мосгортранса» новогоднего оформления — гирлянд типа «занавес» по всей площади кузова», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция нашла нарушения закона «О безопасности дорожного движения» и «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск транспорта на линию, оштрафовали. Однако сумма штрафа не уточняется.

Также началось административное расследование в связи с использованием подсветки днища на электробусах.

Требования к источникам света описаны в правилах Европейской экономической комиссии ООН, на которые ссылается техрегламент Таможенного союза.

Так, белый свет могут излучать фары ближнего или дальнего света, а также противотуманные фары, стояночные или дневные ходовые огни (при применении в передней части машин), освещение подножки. Сзади белый свет предусмотрен только для подсветки госномера или фонаря заднего хода. Стоп-сигналы транспортных средств должны быть красными, цвет сигналов поворота должен быть «автожелтым».

Необычные источники света могут сбить с толку участников дорожного движения. Гендиректор компании «Услугиавто» по переоборудованию транспортных средств Юрий Пархоменко пояснил, что водителям могут быть непонятны габариты электробуса с такой подсветкой. А гирлянда может ударить током, если пешеход ее случайно заденет.

Праздничными гирляндами украсили в общей сложности 50 электробусов, подсветкой днища – 300 электробусов. «Мосгортранс» пояснил изданию, что такое оформление стало доброй традицией в столице и раньше нареканий не было. Перед установкой предприятие и производители консультировались с ФГУП НАМИ.

«Согласно заключению НАМИ, такой тип подсветки не относится к устройствам освещения и световой сигнализации и не входит в область применения этих правил», — подчеркивается в сообщении предприятия.

Также предприятие готово отстаивать свою позицию в правовом поле.