РИАМО - 4 фев. Сведения в отношении компании «Промбизнес» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее управление образования администрации городского округа Кашира заключило с обществом контракт на приобретение автобусов для доставки учеников в школы, расположенные в сельских населенных пунктах.

«В связи с нарушением ООО «Промбизнес» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в материале.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.