РИАМО - 4 фев. МВД России подготовило поправки в статьи 31, 32.2 и 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым мигрантов с выявленными опасными заболеваниями будут депортировать из страны, пишет газета «Известия».

Был утвержден список из 16 вирусов, в число которых вошли чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус 2019-nCoV.

«Выдворить из России иностранцев с опасными для общества заболеваниями можно будет по решению МВД, Минздрава, ФСБ и органов санитарно-эпидемиологического надзора», – говорится в материале.

Данные ведомства будут отвечать и за выполнение Россией международных договоров в части депортации таких граждан. При этом порядок выдворения заболевших иностранцев из России будет определяться этими ведомствами совместно с Минюстом РФ.

Документ будет представлен кабмину в марте, а уже в мае его внесут на рассмотрение Госдумы.

В конце прошлого года в Китае произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань. Согласно обновленным данным, число заразившихся коронавирусом нового типа уже превысило 20 тысяч человек. Умерли 427 зараженных, выздоровели 667 человек.