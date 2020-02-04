РИАМО - 4 фев. Количество жалоб по эксплуатации многоквартирных домов в Москве сократилось на 35%, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Примерно на 35% сократилось количество негативных обращений граждан по вопросу эксплуатации жилого фонда», - сказал Бирюков в эфире радио «Вести FM».

Он отметил, что за прошедшие годы в Москве отремонтировано около 8 тысяч жилых домов – это около 40 миллионов квадратных метров. В 2020 году будут также отремонтированы около 2 тысяч домов.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, всего в 2019 году в Мосжилинспекцию поступило 132 тысячи обращений, в том числе 97 тысяч поступило через электронный документооборот, 24 тысячи — через портал «Наш город», а оставшиеся 11 тысяч обращений пришли через ГИС ЖКХ.

По итогам года, общее количество обращений снизилось на 25% по сравнению с 2018 годом. Этого удалось добиться с помощью применению риск-ориентированного подхода.