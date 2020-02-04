РИАМО - 4 фев. Согласно проекту нового Кодекса об административных правонарушениях, более половины штрафов россияне смогут оплатить со скидкой в 50%, сообщает ТАСС.

Проект нового КоАП РФ предусматривает 1666 составов административных правонарушений. При этом предлагается распространить возможность уплаты штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых, а также отдельных нарушений в области ПДД.

«Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы <…> распространится более чем на 1 тысячу проектируемых составов административных правонарушений», – отмечается в материале.

Под возможность уплаты штрафа со скидкой подпадут 60% всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП.

Согласно действующей версии документа, половину стоимости штрафа сейчас можно оплатить только по 124 статьям из 1,8 тысячи.