РИАМО - 4 фев. В ночь с понедельника на вторник на 90-м году жизни умер основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Для нас всех это большая потеря. Теодор внес огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. Играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России», – говорится в материале.

Он имел много наград и вплоть до последнего дня работал. Его коллеги отмечают, что он был «мудрым и мужественным, а также ценил свободу и отвагу».

Дата и место похорон пока неизвестны.

Шанин родился 30 октября 1930 года в городе Вильно (сейчас Вильнюс - ред.). Он был одним из ведущих российских социологов и исследователей социальной экономики. Являлся профессором и президентом Московской высшей школы социальных и экономических наук.





