РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. Спортсмены из подмосковных Мытищ завоевали золотые медали на турнире Центрального федерального округа по кикбоксингу, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 30 января по 2 февраля в Твери проходил чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по кикбоксингу в дисциплине К1.

«В составе сборной Московской области воспитанники спортивной школы ЦДЮС городского округа Мытищи Ростислав Варнавский и Артем Кокунин завоевали золотые медали первенства. Варнавский в полуфинальном бою победил своего старого соперника, которому неоднократно проигрывал, а финальный бой закончил досрочно», - говорится в сообщении.

Варнавский выполнил норматив кандидата в мастера спорта и добился права представлять Мытищи на чемпионате и первенстве России, который пройдет в Воронеже с 11 по 16 апреля.