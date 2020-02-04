РИАМО - 4 фев. В этом в Москве планируют привести в порядок около 5,5 тысяч объектов городского хозяйства, кроме того, благоустроят 45 улиц, 180 парков и 200 объектов водного хозяйства, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2020 году необходимо будет сделать примерно 5,5 тысяч объектов городской среды, около 180 парков, 45 крупных объектов улично-дорожной сети и улиц. Такие магистрали, как Ленинский проспект или Профсоюзная, Звенигородское шоссе. Мы в текущем году выполним работы примерно по 200 объектам водного хозяйства», - сказал Бирюков в эфире радио «Вести FM».

По его словам, на территории Москвы находится 960 объектов водного хозяйства - это речки, пруды и озера.

Он отметил, что за последние шесть лет были благоустроены 410 московских улиц.

«Комплекс городского хозяйства, все наши системы будут работать на ремонте первичного звена поликлиник. Мы сейчас отрабатываем первоочередной этап - 135 поликлиник. В этом году зайдем примерно в сотню поликлиник для ремонта. И будем ежегодно в течение 2,5 лет вести работы по этим объектам», - добавил Бирюков.