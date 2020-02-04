РИАМО - 4 фев. В Ивантеевке приведут в порядок городской парк, там появится кафе, павильон для выставок, площадка для городских праздников, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Площадь парка – 39,4 гектара, он является одним из крупнейших в Московской области. Открыли его в 1966 году.

«В 2017 году в городском парке уже выполнялись некоторые работы по благоустройству данной территории: установка детской площадки, парковой мебели, санация деревьев, ландшафтные работы, укладка тротуаров из плитки и брусчатки. Кроме того, было сделано дорожное асфальтирование и установлено наружное освещение», — говорится в сообщении.

Площадь территории, которую благоустроят в этом году – 17,5 гектаров.

«После выполнения всех намеченных целей и задач, парк заметно преобразится: будут установлены детская игровая и спортивная площадки, входная группа, появятся зоны спокойного и активного отдыха. Береговая зона для спокойного отдыха также будет благоустроена», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парке сделают центральную площадь, летний кинотеатр-лекторий на 230 человек. Там будут проводить киносеансы и лекции. Также появится территория для проведения ярмарок, городских праздников и танцевальных мероприятий, павильон для выставок. Предусмотрена возможность для создания кафе с летней верандой.

Любители активного отдыха смогут брать велосипеды и самокаты в пунктах прокатов. Зимой будет работать прокат коньков. Появятся площадки для баскетбола, бокса, волейбола и пляжного волейбола. Также на берегу реки можно будет позаниматься йогой.

Также здесь построят веревочный парк площадью 2,7 тысячи квадратных метров и площадку для выгула собак.