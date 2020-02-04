РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. Дольщики долгостроя ЖК «Московский» в Подольске сделали гигантскую светящуюся трансляцию на своих недостроенных домах с требованием банкротства застройщика, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из дольщиц.

Многоквартирные дома жилого комплекса «Московский» на улице Садовая, 3, корпуса 1А и 1Б в микрорайоне Красная горка Подольска должны были сдать еще в 2017 году. В настоящее время строительство на объекте приостановлено, а сам объект был признан проблемным. Застройщиком ЖК является ООО «ГлавГрадоСтрой». На объекте не ведется строительство уже на протяжении нескольких лет.

«3 февраля с 19:00 до 21:00 дольщики ЖК «Московский» с помощью проектора транслировали надпись на недостроенных домах: «SOS! Требуем банкротства. Администрация, не прикрывайте воров!» и снимали все с квадрокоптера. Для этого мы привлекли стороннюю организацию, ее услуги обошлись нам в 55 тысяч рублей», – сказала дольщица.

По ее словам, дольщики пошли на этот отчаянный шаг потому, что ситуация с домом не меняется, его не достраивают и не консервируют, чтобы не разрушался. Ранее дольщики провели серию пикетов возле администрации горокруга и правительства Московской области.

На сайте комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска сообщалось, что данный ЖК признали проблемным объектом и внесли в перечень проблемных объектов. В планах администрации было направить обращение в правоохранительные органы по вопросу проведения проверки целевого использования привлеченных для строительства денежных средств, а также представить в министерство жилищной политики Московской области копию решения о признании объекта строительства проблемным и копию обращения в правоохранительные органы.

Основаниями для признания данных домов проблемным объектом послужило приостановление строительных работ на объекте, а также длительное неисполнение застройщиком своих обязательств и многочисленные обращения граждан – участников долевого строительства в администрацию.