РИАМО - 4 фев. Сотрудники управления МВД России по Подольску задержали ранее судимого 58-летнего мужчину, которого подозревают в серии угонов автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в вечернее время похитил со стоянки, расположенной возле одного из домов на улице Литейная, автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Выйти на след подозреваемого удалось с помощью системы фотовидеофиксации. Полицейские установили место нахождения похищенного транспортного средства в Чехове и задержали подозреваемого. При досмотре у него нашли спецустройство для вскрытия замков, а также систему подавления сигналов GSM, с помощью которой можно отключить автомобильную сигнализацию.

«Установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных преступлений — на Тепличной улице и Рязановском шоссе Подольска», – добавила Петрова.

По ее словам, общая сумма причиненного материального вреда составила более 1 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей.

Правоохранителям удалось вернуть два угнанных автомобиля. Одну машину злоумышленник успел продать.