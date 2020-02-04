РИАМО - 4 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение и предписание УФАС России по Московской области о нарушении ООО «СоюзАГРО» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

«Ранее в управление поступили обращения физических лиц, заключивших с ООО «СоюзАГРО» договоры долевого участия в строительстве», – говорится в сообщении.

Управление ФАС приняло решение признать действия компании незаконными. Фирма ввела в заблуждение участников долевого строительства многоквартирных домов по поводу площадей квартир, а также условий их приобретения в многоквартирном доме.

Компании выдали обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Не согласившись с указанными решением и предписанием, общество обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания областного антимонопольного органа.