РИАМО - 4 фев. В ближайшие выходные гости ВДНХ примут участие в мастер-классах по хоккею, посмотрят шоу сноубордистов и научатся играть в керлинг, программа Дня зимних видов спорта начнется с 11:00 8 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 8 февраля профессиональные тренеры проведут уроки в школе хоккея для детей от шести до 12 лет. С 11:00 до 19:00 участников научат выполнять пас, обыгрывать соперника и вести шайбу. Кроме того, с 11:00 до 14:00 на катке состоится зарядка с инструктором по фитнесу.

«Зарядка на катке и занятия в школе хоккея бесплатные, вход на каток — по тарифам выходного дня. В субботу и воскресенье каток работает с 10:00 до 23:00, технический перерыв с 15:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Также 8 февраля возле 57 павильона выступят профессиональные сноубордисты мирового уровня. Спортсмены покажут головокружительные трюки на трехметровом снежном трамплине. Начало в 13:00.

В материале также отмечается, что в течение двух дней в шахматном клубе пройдут мастер-классы по росписи футболок. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте.

Кроме того, на ВДНХ пройдут уроки по игре в керлинг. Все желающие узнают правила олимпийского вида спорта и примут участие в любительском турнире.