РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Полицейские задержали ранее судимого 58-летнего жителя города Чехов, подозреваемого в серии краж автомобилей в Подольске, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску задержали ранее судимого 58-летнего жителя города Чехов, подозреваемого в совершении серии краж транспортных средств. Установлено, что злоумышленник, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в вечернее время похитил со стоянки, расположенной возле одного из домов на улице Литейная, автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Полицейские с помощью системы фотовидеофиксации установили место нахождения похищенного транспортного средства в Чехове и задержали подозреваемого.

«В ходе личного досмотра правонарушителя обнаружено и изъято специальное оборудование для вскрытия замков, а также система подавления сигналов GSM, позволяющая отключить автомобильную сигнализацию», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кроме того, установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных преступлений на улице Тепличная и Рязановском шоссе Подольска. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Полицейские возвратили владельцам два похищенных автомобиля. Одну машину злоумышленник успел продать, а деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.