РИАМО - 4 фев. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов уже начались в Москве, идет обновление коммуникаций, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Вот сейчас (идет - ред.) февраль месяц, мы уже начали готовить наш город к осенне-зимнему периоду следующего года. Идет профилактика коммуникации, идет прокладка новых коммуникаций, ремонты», – сказал Бирюков в эфире радио «Вести FM».

Он отметил, что московская инженерная система ежегодно обновляется на 2,4%.

«Примерно на 4-5% идет с опережением обновление всех инженерных систем по сравнению с крупными европейскими городами», – подчеркнул Бирюков.