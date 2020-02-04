РИАМО - 4 фев. В бюджет Москвы в прошлом году от предприятий и организаций, расположенных на благоустроенных улицах столицы, поступило около 118 миллиардов рублей налогов, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Только от предприятий, организаций, расположенных на благоустроенных улицах, мы в прошлом году получили в виде налога примерно 118 миллиардов рублей», - сказал Бирюков в эфире радио «Вести FM».

Он отметил, что за последние 6-7 лет в Москве количество туристов выросло почти в два раза, а число посетителей на благоустроенных улицах увеличилось в четыре раза.