РИАМО - 4 фев. Компания «Регионкипсервис» попала в реестр недобросовестных поставщиков, соответствующее решение подмосковного управления ФАС поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ФКУЗ «Санаторий «Зеленая роща» МВД России» о внесении сведений в отношении ООО «Регионкипсервис» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования», — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения, УФАС признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Регионкипсервис» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма не согласилась с решением и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.