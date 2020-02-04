РИАМО - 4 фев. Финал первого в России хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack состоится 8 и 9 февраля, в заключительный этап турнира вышли 50 команд, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Крупные компании подготовили для участников финала специальные задания. Например, им предстоит разработать новый сайт по продаже билетов и модернизировать поисковую систему в соцсети Facebook.

«Всего была подана 1241 заявка, лучших выбирали организаторы и сотрудники десяти компаний-партнеров», – говорится в сообщении.

Участники турнира послушают лекции экспертов из «Яндекса», картографического сервиса Maps.me, Aviasales и других компаний. Спикеры расскажут, как современные технологии влияют на будущее индустрии туризма.

Победителей хакатона ждет денежное вознаграждение. Подведение итогов соревнований состоится 9 февраля – оно состоится в конгресс-центре технополиса «Москва».