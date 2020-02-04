РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Госавтоинспекция подмосковного Красногорска рекомендует использовать световозвращающие элементы в одежде в темное время суток, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«Госавтоинспекция горокруга Красногорск рекомендует пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств», – говорится в сообщении.

Светоотражающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

«Фликер на одежде – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Светоотражающий аксессуар позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров и избежать наезда. Не пренебрегайте правилами дорожного движения!» – заключается в сообщении.