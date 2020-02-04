РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Пожар в бытовке на улице Почтовой в подмосковном Красногорске потушили в ночь на вторник, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Третьего февраля в 22:31 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, улица Почтовая.

«В 00:36 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 24 человека», – говорится в сообщении.