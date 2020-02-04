РИАМО - 4 фев. Пожар произошел в жилом четырехэтажном доме в Южнопортовом районе Москвы, информации о пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Первые сообщения о пожаре поступили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 04:50. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже дома, располагающегося по адресу: улица Петра Романова, дом 9.

«Пожарно-спасательными подразделениями <...> спасены четыре человека, из них один ребенок. Его осмотрел наряд скорой помощи», – говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар потушили в 05:26.