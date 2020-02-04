РИАМО - 4 фев. В 2019 году на городских торгах по аренде недвижимости было реализовано 104 земельных участка, основная часть предоставленной земли находится в Троицком, Новомосковском и Восточном округах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, всего в 2019 году было реализовано 26,3 гектара земли на общую сумму почти 512 миллионов рублей.

«Результаты торгов не только в три раза превысили количественные показатели 2018 года, но и стали абсолютным рекордом по аукционам на право заключения договоров аренды с начала проведения торгов в 2011 году», - прокомментировал Ефимов.

В торгах в 2019 году приняли участие 384 инвестора, что в 6,5 раз превышает число претендентов на аренду городской земли в 2018 году. При этом, по итогам 2019 года совокупный размер годовой аренды достиг показателя в 87,3 миллиона рублей.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, увеличения спроса на аренду земельных участков удалось достичь благодаря серьезной работе по информированию горожан, а также большому количеству объектов, представленных на торгах.