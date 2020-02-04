РИАМО - 4 фев. В Москве задействовано порядка 23,5 тысяч единиц специализированной техники, которая занимается вопросами по формированию комфортной городской среды, а также примерно 600 тысяч человек работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня наша отрасль высоко автоматизирована и механизирована. В городе около 23,5 тысяч единиц техники, которая занимается вопросами создания комфорта в городской среде. Это благоустройство, уборка, пылесосы», – сказал Бирюков в эфире радио «Вести FM».

По его словам, около 600 тысяч человек работают в системе жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Он также отметил, что на сегодняшний день в Москве активно работает индустрия по созданию комфорта, благоустройства и развитию городского хозяйства.